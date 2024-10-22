Бои под Селидово и Покровском: грозит ли украинской металлургии кризис при потере угольных шахт

В Украине уже давно остро стоит проблема с коксующим углем

Если войска РФ захватят Курахово, Селидово и Покровск, где у нас есть шахты с коксующимся углем, то это не приведет к катастрофе. Это связано с тем, что Украина в последние десятилетия не обеспечивала себя этим топливом и покупала его из-за границы.

Именно поэтому утрата контроля над шахтами с коксующимся углем не повлияет на решение данной проблемы. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Украина в последние десятилетия не обеспечивала себя коксующимся углем. То есть именно он был основной строкой в импорте энергетических продуктов, если не брать во внимание нафтепродукты. Поэтому коксовый уголь всегда был в дефиците. И, к сожалению, даже то, что сейчас происходит в Донецкой области, не может каким-то образом влиять на решение этой проблемы", — заявил эксперт.

По словам Рябцева, проблема с нехваткой кокса в Украине существовала давно и наша металлургическая индустрия не справлялась. Именно поэтому Украина много лет импортировала уголь из-за границы, а сейчас главная задача — это сохранить жизни шахтерам и их семьям.

"Шахты сейчас не производят то количество угля, которое являлось бы значимым для украинской металлургической индустрии, которая, к сожалению, в последние годы, особенно после захвата Мариупольского кластера, не демонстрирует большие объемы производства. Поэтому сейчас, на мой взгляд, самое важное — это сохранение жизней украинских шахтеров и членов их семей. Поэтому работать под обстрелами и рисковать каждый день своими жизнями, на мой взгляд, не имеет смысла. Сейчас главное не выработка дополнительной тонна кокса, а сохранение жизней тех, кто знает, как это делать", — подчеркнул эксперт.

Также Геннадий Рябцев прокомментировал информацию о том, что в феврале 2024 года в Покровской угольной группе, входящей в состав "Метинвеста" ввел в эксплуатацию 11-ю лаву по добыче коксующегося угля. В компании заявляли о том, что они планируют добыть почти 1 миллион тонн угля.

"Они собирались столько добывать, но не факт, что у них это получилось. А вообще миллион тонн — это капля в море. Это примерно 3% того, что необходимо Украине. Сколько сейчас нам необходимо угля сложно сказать, так как информация закрыта и очень сложно оценивать… То есть это официально прописано в постановлении НКРЕКП, которым запрещено сообщать о количестве выработки, переработки и использовании энергетических ресурсов", — подчеркнул эксперт.

По его словам, для примера можно сравнивать ситуацию за прошедшие годы. Так, Украина в январе-декабре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,7% — до 2,48 млрд долларов США.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы. Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 19,5 млн тонн угля, а годом ранее — 16,95 млн тонн (+15%).

Это свидетельствует о том, что коксующийся уголь и ранее был в дефиците и его приходилось покупать из-за границы. Судя по приведенным цифрам, добыча даже 1 миллиона тонн угля в Покровске не может покрыть запрос Украины даже на 5%.

Грубо говоря, даже захват этих мест и шахт критичным для Украины и для нашей металлургии не будет.

"Ну, критично для металлургии, безусловно, не будет. Опять же, с точки зрения того, что основные объемы угля уже были там добыты. А во-вторых, в течение последних месяцев производство на этих предприятиях (Курахово, Селидово и Покровск — ред.) существенно сократилось из-за военных рисков", — резюмировал эксперт.

Напомним, в последнее время в медиапространстве активно обсуждается тема возможного выхода Вооруженных Сил Украины из города Селидово во избежание окружения. Этот город имеет стратегическое расположение для обеих сторон на фронте.

После оккупации Угледара противник производит наступательные действия в направлении Покровска и Курахово, в частности в районе Кураховского водохранилища. Селидово, будучи третьим городом на этом пути, становится ключевой целью для русских сил.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что город Угледар Донецкой области, который сейчас находится под оккупацией российских военных, превратился в настоящие руины.

В нем едва ли найдутся жилые дома, которые за время войны не подверглись разрушению. Красивый и цветущий ранее город с приходом "русского мира" буквально умер.