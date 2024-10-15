В Украине с 1 ноября ограничат скорость на дорогах: про быструю езду можно забыть

В городах Украины снизили допустимый скоростной режим

С 1 ноября на дорогах украинских городов будет введен единый скоростной режим. Теперь скорость движения предусмотрена в пределах 50 км/ч, за исключением тех участков, где разрешенная скорость ниже.

На тех участках дороги, где ранее разрешенная скорость была 80 км/ч, знаки ограничения скорости "80" будут демонтированы и заменены на знаки "50". Об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Украине с 1 ноября вновь начнет действовать сезонное ограничение скорости для автомобилей до 50 км/ч. Оно распространяется на все улицы, включая те, на которых в летний период можно было разгоняться до 80 км/ч.

Таким образом правила дорожного движения не меняются — они переходят на "зимний период". Отмечается, что в тех местах, где было ограничение скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

Данное решение обосновано тем, что с наступлением осенне-зимнего периода повышается вероятность возникновения аварий из-за мокрого и скользкого дорожного полотна, а также частой туманности.

"В некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости — 50 км/ч. Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения", — отметил Белошицкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда "переобувать" машину на зимнюю резину. Такая операция необходима для лучшей устойчивости транспорта на скользких дорогах.