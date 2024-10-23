Не считаясь с потерями: армия РФ получила новую цель на фронте (карта)

ВСУ ведут активную оборону

Россияне продолжают рваться на Купянск. Их военное руководство поставило задачу — выйти к реке Оскол несмотря на потери.

Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич. По его словам, ситуация на Купянском направлении остается очень сложной. Враг круглосуточно ходит в штурмы и бросает в бой бронированную технику.

Это объясняется тем, что войска противника получили задачу выйти к реке Оскол и не считаться с потерями.

"Задача ВСУ – это активная оборона и ликвидация оккупантов. Колесниковка уже наполовину захвачена. Враг давит к берегу, там железная дорога, он не может пока дойти. И конечно, ВСУ давит на россиян с правого берега и с флангов", — объяснил Маляревич.

Маляревич рассказывает, что на позициях против врага на этом направлении работают несколько бригад ВСУ, а именно президентская Нацгвардия, 77 ДШВ, 43-я механизированная и 92-я бригада "Аххилес".

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне пошли в необычный штурм в Харьковской области, но были разгромно остановлены. Украинские военные бригады "Спартан" держат оборону на этом участке.