Зеленский анонсировал новый Рамштайн и поделился успехами производства САУ "Богдана"

Важно, чтобы совместные шаги Украины с партнерами были максимально действенными

Новая встреча в формате Рамштайн должна состояться уже в ближайшие недели. Каждый пакет поддержки должен быть реализован полностью.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем ежедневном обращении к гражданам. Он добавил, что Украина уже производит около двух десятков самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц.

"Уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая состоится в ближайшие недели. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и наши шаги с партнерами были действительно общими и максимально действенными", – заявил глава государства.

Он отметил, что на четвертом саммите Украины и северных государств, в которых участвовали Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, много говорили об инвестициях в производство оружия в Украине и развитии совместных оборонных проектов.

"Есть значительная история таких отношений с Данией – мы называем датская модель, которая позволяет привлекать финансы от наших партнеров именно в украинское оборонное производство. В частности, делаем артиллерию – уже почти 20 "Богдан" в месяц, хорошие результаты и в других направлениях", – уточнил Зеленский.

Напомним, по мнению основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, Украине нужна не только дальнобойная артиллерия. Бьющая на 42 км САУ "Богдана" сейчас производится гораздо активнее, чем раньше, но только на ней сосредотачиваться нельзя.