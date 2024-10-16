В Белом доме рассказали, когда состоится Рамштайн

Там сказали, в каком формате пройдет встреча лидеров

В среду, 16 октября, стало известно, что встреча лидеров стран в формате Рамштайн, которую отложили из-за урагана Милтон, таки состоится. Это может произойти в ноябре 2024 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сообщил журналист Остап Ярыш.

По словам спикера, в среду президенты Украины и США проведут телефонный разговор. Они обсудят в частности подготовку встречи лидеров в формате Рамштайн. В то же время, она не уточнила, где может состояться встреча.

Напомним, что в воскресенье, 13 октября, стало известно, что заседание контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") с участием лидеров стран не состоится. Причиной этого является то, что визит американского президента Джо Байдена в Европу будет сокращен. Согласно обнародованной информации, президент США Джо Байден планирует в четверг (17 октября) прибыть в Германию с визитом.

Как известно, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по помощи Украине – формату "Рамштайн". Однако из-за приближающегося урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывается на пока не определенную дату. "Телеграф" узнал у политолога Владимира Фесенко, почему на самом деле перенесли "Рамштайн ".