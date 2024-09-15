Офицер ВСУ, активист и волонтер Мирослав Гай рассказал, чем важно получение 18 САУ "Богдана"

Произошло выдающееся событие для оборонного комплекса Украины. Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировало ДАНИЯ. На изготовление установок ушло два месяца.

Моя "любимая девочка" имеет натовский калибр 155, бьет на 40 км, люблю ее. Те, кто против нее просто не умеют ее танцевать. Потому что САУ Богдана за прошлый год имела лучший коэффициент боевого применения, потому что ее делают и ремонтируют в Украине.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен отметил, что "производить оружие в Украине гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе, а также дешевле поддерживать его работоспособность".

Учитывая это, Поульсен призвал европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Украина производит оружие, может производить больше, это залог нашего выживания.

Война кончится, но мы всегда будем в опасности. Поэтому Украина должна стать одним из самых крупных производителей оружия в мире с самой мощной армией в Европе. Это наш путь. Мы не только сеем гречку, но и казаки (не путать с СБА Козак)

Богдан, Нептун, Стугна, Корсар, Новатор, Ольха, Паляница, список можно продолжать и продолжать.

Это наше будущее. Большое, милитаризованное, аграрное, айтишное Государство, имеющее современный опыт войны и современные предприятия по производству оружия для защиты Порядка и Демократии.

Источник: пост Гая в Facebook.