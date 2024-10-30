Зеленський анонсував новий Рамштайн та поділився успіхами виробництва САУ "Богдана"

Важливо, щоби спільні кроки України з партнерами були максимально дієвими

Нова зустріч у форматі Рамштайн має відбутися вже найближчими тижнями. Кожен пакет підтримки має бути реалізований повністю.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму щоденному зверненні до громадян. Він додав, що Україна вже виготовляє близько двох десятків самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць.

"Вже бачимо і контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими", – заявив глава держави.

Він зазначив, що на четвертому саміті України та північних держав, у яких брали участь Ісландія, Данія, Норвегія, Фінляндія та Швеція, багато говорили про інвестиції у виробництво зброї в Україні та розвиток спільних оборонних проєктів.

"Є значна історія таких відносин з Данією – ми називаємо данська модель, яка дозволяє залучати фінанси від наших партнерів саме до українського оборонного виробництва. Зокрема, робимо артилерію – вже майже 20 "Богдан" на місяць, хороші результати і в інших напрямках", – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, на думку засновника БТ "Реактивна пошта" Павла Нарожного, Україні потрібна не лише далекобійна артилерія. САУ "Богдана", що б’є на 42 км, зараз виробляється набагато активніше, ніж раніше, але тільки на ній зосереджуватися не можна.