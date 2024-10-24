Вот это выдал: Орбан обвинил Евросоюз в попытке государственного переворота в Венгрии

Любитель Путина заявил, что принимает "суверенные решения"

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдал очередную порцию бреда касательно Европейского Союза. Он заявил, что руководство ЕС якобы планирует совершить в Венгрии государственный переворот, чтобы свергнуть правительство орбанистов.

Об этом Орбан заявил во время выступления в Будапеште перед своими поклонниками, сообщает информационное агентство Reuters. В частности, по версии Орбана, ЕС пытается лишить его власти и поставить вместо орбанистов "марионеточное" оппозиционное правительство.

"Мы понимаем, что у них в планах — марионеточное правительство, партия, которую они хотят нам навязать… Мы понимаем, что они стремятся втянуть нас в войну в Украине, навязать нам своих мигрантов и передать наших детей гендерным активистам", – заявил он.

Орбан, как отмечается, имел в виду Европейскую комиссию, а также своих политических соперников – новую центристскую проевропейскую партию "Тиса" Петера Мадьяра, стремительно набирающую популярность в Венгрии. Более того, венгерский премьер, заглядывающий в рот так называемому "президенту" России Владимиру Путину, нагло сравнил митинг своих сторонников с антисоветским восстанием 1956 года в Будапеште, сказав, что принимает "суверенные решения", которые неприемлемы для ЕС.

"Орбан не указал, как Еврокомиссия, якобы, пытается свергнуть его правительство и навязать марионеточную власть. Он также не назвал никаких заявлений или действий ЕС, подтверждающих его упреки", — отметило информагентство, комментируя орбановские перлы.

Как мы писали, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана, большого друга российского диктатора Владимира Путина, по результатам выборов в Европейский парламент появился серьезный политический конкурент. Похоже, что впервые с 2010 года в Венгрии будет человек, который может выгнать Орбана из резиденции правительства, занимаемой им уже 14-й год.