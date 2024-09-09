Говорила на украинском и носила вышиванки: какой была Оксана Марченко до того, как ее "покусал" Медведчук (фото, видео)

Телеведущая не всегда была пророссийских взглядов, по крайней мере не транслировала это открыто

Оксана Марченко — украинская телеведущая и журналистка, жена пророссийского политика, предателя Украины и кума Путина Виктора Медведчука. После полномасштабного вторжения России в Украину Марченко встала на сторону РФ, живет там и продолжает вести публичную деятельность из Москвы. Однако, Оксана Марченко не всегда была пророссийской, когда-то она носила вышиванки и говорила на украинском языке.

"Телеграф" решил выяснить, как раньше выглядела Оксана Марченко, до того, как ее "покусал" Медведчук.

Оксана Марченко. Фото: Getty Images

Оксана Марченко — как телеведущая выглядела в начале карьеры

Свою карьеру на телевидении Оксана Марченко начинала в 1992 году. Она, будучи студенткой исторического факультета в университете Драгоманова, победила в конкурсе непрофессиональных телеведущих. Уже тогда 19-летняя Оксана стала лицом телеканалов "ЮТАР" и "УТ-1", вела программы "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!".

Оксана Марченко в молодости

Во время работы на телевидении Марченко познакомилась со своим первым мужем Юрием Коржем. Они поженились, и телеведущая на время оставила работу, так как вскоре родила сына. Однако, позже вернулась к своей медийной карьере. Молодая уроженка Киевской области отлично говорила на украинском языке и была с проукраинской позицией.

Так недавно, ко Дню независимости в сети всплыло архивное видео, на котором молодая Оксана Марченко со своим сыном Богданом на руках ведет трансляцию с парада. Это был далекий 1999 год и телеведущая говорит очень правильные вещи об Украине, ее защите и важности украинской армии.

В то время Оксана Марченко стремительно набирала популярность в украинской медийном пространстве. А еще любила носить вышиванки, которые надевала при каждой удобной возможности.

Медведчук в жизни Марченко

Уже будучи узнаваемой телеведущей, весной 1999 года, Оксана Марченко познакомилась с Виктором Медведчуком. А в 2003 они поженились. Похоже, именно с брака с пророссийским Медведчуком начала меняться позиция Оксаны Марченко. Он сильно повлиял на ее карьеру и репутацию в украинском медиапространстве. Однако, даже после 2014 года Марченко продолжала светиться на украинском телевидении.

Так, в 2009-2014 годах Оксана Марченко была ведущей шоу "Україна має талант". С 2010 по 2016 год Оксана Марченко вела телевизионное шоу "Х-фактор". В 2017 году была ведущей программы "Время строить" на телеканале "Интер". А в 2018 году она вообще стала участницей шоу "Танці з зірками", что вызвало возмущение в украинском обществе.

Оксана Марченко выехала страны накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас она живет в Москве и строит карьеру уже там — открыла свою киностудию и сотрудничает с некоторыми бывшими коллегами из Украины.

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