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В Украине оценили коллекцию картин Медведчука: особенно смешна цена его портрета

Автор
Евгений Устименко
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Коллекция картин Медведчука Новость обновлена 25 октября 2024, 18:22
Коллекция картин Медведчука. Фото Коллаж "Телеграфа"

Коллекция картин стоит миллионы гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов оценило стоимость коллекции картин подсанкционного бывшего нардепа Украины ряда созывов и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА. Общая коллекция содержит 285 картин, которые разделили на две части:

  • 149 картин признали объектами культурной ценности;
  • 136 картин оценили в 4 млн гривен.

Одной из самых дешевых картин является портрет самого Виктора Медведчука. Эту картину оценили в 5,2 тысячи гривен.

Одними из самых дорогих картин в коллекции олигарха и предателя Украины являются:

  • "Композиция с лодками" стоимостью 392,5 тыс гривен;
  • "Полдень в Крыму" стоимостью 374,4 тыс гривен;
  • "Тройка", которую оценили в 349 тыс гривен;
  • "Кони", стоимость которой оценили в 284,8 тыс гривен.

В то же время эксперты Национального художественного музея Украины пришли к выводу, что эти картины не имеют культурной и исторической ценности. Поэтому они могут быть реализованы на аукционе.

Ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас находятся дети Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Теги:
#Коррупция #Коллекция #Картины #Фото #Виктор Медведчук #АРМА