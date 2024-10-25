В Украине оценили коллекцию картин Медведчука: особенно смешна цена его портрета

Коллекция картин стоит миллионы гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов оценило стоимость коллекции картин подсанкционного бывшего нардепа Украины ряда созывов и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА. Общая коллекция содержит 285 картин, которые разделили на две части:

149 картин признали объектами культурной ценности;

136 картин оценили в 4 млн гривен.

Одной из самых дешевых картин является портрет самого Виктора Медведчука. Эту картину оценили в 5,2 тысячи гривен.

Одними из самых дорогих картин в коллекции олигарха и предателя Украины являются:

"Композиция с лодками" стоимостью 392,5 тыс гривен;

"Полдень в Крыму" стоимостью 374,4 тыс гривен;

"Тройка", которую оценили в 349 тыс гривен;

"Кони", стоимость которой оценили в 284,8 тыс гривен.

В то же время эксперты Национального художественного музея Украины пришли к выводу, что эти картины не имеют культурной и исторической ценности. Поэтому они могут быть реализованы на аукционе.

Ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас находятся дети Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.