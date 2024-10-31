Должны стать легитимной целью: в США выступили за удар по войскам КНДР в Украине

Силам Альянса нужно дать приказ избивать по северокорейским войскам

США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность бить по войскам Северной Кореи, если солдаты Ким Чен Ына рискнут вступить в бой с Вооруженными силами Украины на стороне российского режима. Действия диктатора Северной Кореи не должны оставаться безнаказанными.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, пишет "Голос Америки". Тернер заявил, что участие КНДР в войне на стороне России должно стать для США и НАТО "красной линией", а силам Альянса нужно дать приказ избивать по северокорейским войскам.

"Я считаю, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО должны серьезно обсудить и рассмотреть возможность нападения непосредственно на северокорейские войска, если они есть в Украине, и атакуют ее. Северокорейским войскам не место в Европе, они не должны нападать на европейскую страну. И я считаю, что в интересах НАТО и интересов Соединенных Штатов как члена НАТО, чтобы азиатские, северокорейские коммунистические войска не маршировали в европейскую страну и не нападали на нее", – сказал он.

Тернер предположил, что не обязательно публично принимать решение об уничтожении военных КНДР в Украине. Но дискуссия по этому вопросу, добавил он, должна быть.

"Я думаю, что они должны обсудить, что северокорейские войска не должны быть свободны от того, чтобы быть легитимными военными целями Соединенных Штатов и НАТО", — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие страны могут отправить войска воевать на стороне России. Речь идет не только про КНДР.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 30 октября предположил, что северокорейские военные начнут напрямую воевать против Вооруженных сил Украины уже в ноябре. Сейчас солдаты режима Ким Чен Ына заняты разведкой и изучением будущего театра боевых действий. А вот постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на том же заседании публично соврал, что войск КНДР в России нет.