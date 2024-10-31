Паника нарастает? В Москве россияне прячут НПЗ от беспилотников (фото)

После "всех сбитых беспилотников" россияне вынуждены защищать свои НПЗ от будущих атак

После масштабной атаки в ночь на 1 сентября Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни оборудовали противодронными защитными сетками. Предприятие обеспечивает около 40% потребностей горючего для Москвы и Московской области.

Этот объект входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Об этом сообщают российские СМИ.

Фотографии защитных конструкций появились в сервисе "Яндекс.Зеркала" 13 октября. Информацию об установке противодронных сетей также подтвердили российские военные блоггеры.

Усилили защиту после атаки беспилотников в ночь на 1 сентября. По данным Reuters, во время нападения получила повреждения установка "Евро+". Ее мощность составляет 6 миллионов тонн в год, что равняется половине общей мощности завода по переработке нефти.

Мэр российской столицы Сергей Собянин пытался уменьшить масштабы разрушений. По его словам, пожар, возникший в результате атаки, повредил лишь "отдельное техническое помещение". Глава города отмечал отсутствие угрозы для работы предприятия.

Подобные защитные меры уже вводились на других российских объектах. В частности, в июне противодронные сетки установили над нефтеперерабатывающим заводом в Новошахтинске.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, что в Курской области дроны пришли в Железногорск. Город подвергся масштабной атаке "неизвестных беспилотников", которые, по заверениям местных властей, якобы были сбиты.