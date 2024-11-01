Сколько зарабатывает глава Минреинтеграции: официальный ответ

"Телеграф" получил ответ на официальный запрос

Временно исполняющий обязанности министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах приступил к работе в ведомстве в сентябре 2023 года. По данным прессслужбы министерства, за это время чиновник провел ряд важных встреч.

Министерство занимается защитой прав граждан на деоккупированных территориях и помощью внутренне перемещенным лицам и жителям прифронтовых территорий. "Телеграф" решил узнать, сколько зарабатывает новоназначенный и.о. министра.

По официальной информации, в должности и.о. министра Анатолию Стельмаху было начислено заработной платы в сентябре 85064 гривны, а в октябре — 94339 гривен. С учетом всех налоговых отчислений чиновник получил "на руки" в сентябре 68476 гривен, а в октябре — 75942 гривны.

Общая сумма выплат Стельмаха за два месяца работы составила 144 418 гривен. В ответ на информационный запрос Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий добавило, что и.о. министра Стельмах в 2024 году не получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Также ведомство сообщило об отсутствии выплат на оздоровление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с Крымом по возвращении в Украину. Об этом интервью "Телеграфу" рассказал тогдашний замминистра реинтеграции Стельмах.