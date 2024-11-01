Скільки заробляє очільник Мінреінтеграції: офіційна відповідь

"Телеграф" отримав відповідь на офіційний запит

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах розпочав роботу у відомстві у вересні 2023 року. За даними пресслужби міністерства, за цей час посадовець провів низку важливих зустрічей.

Міністерство займається захистом прав громадян на деокупованих територіях та допомогою внутрішньо переміщеним особам і мешканцям прифронтових територій. "Телеграф" вирішив дізнатися, скільки заробляє новопризначений т.в.о. міністра.

За офіційною інформацією, на посаді т.в.о. міністра Анатолію Стельмаху було нараховано заробітної плати у вересні 85064 гривні, а у жовтні — 94339 гривень. З урахуванням усіх податкових відрахувань посадовець отримав "на руки" у вересні 68476 гривень, а в жовтні — 75942 гривні.

Загальна сума виплат Стельмаху за два місяці роботи склала 144418 гривень. У відповіді на інформаційний запит Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додало, що т.в.о. міністра Стельмах у 2024 році не отримував матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Також відомство повідомило про відсутність виплат на оздоровлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з Кримом після повернення в Україну. Про це інтерв'ю "Телеграфу" розповів тодішній заступник міністра реінтеграції Стельмах.