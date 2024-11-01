Графики введут уже на следующей неделе? Энергетики сделали заявление

Ситуация в энергосистеме стабильная, заявили в компании

В "Центрэнерго" прокомментировали заявление одного из членов наблюдательного совета компании Владимира Величко, что в скором времени могут вернуться графики почасовых отключений электроэнергии. Руководство "Центрэнерго" заявило, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".

"В СМИ появилась информация со ссылкой на независимого члена наблюдательного совета нашей компании, Владимира Величко, о возможных графиках отключений электроэнергии. Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго". Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании", — говорится в сообщении на Facebook-странице "Центрэнерго".

Отмечается, что юридическая служба "Центрэнерго" не исключает обращения в правоохранительные органы. Это может быть сделано для того, чтобы установить цель и обстоятельства, вызвавшие публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода, заявили в компании.

В "Центрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме стабильная. Энергетики компании сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в период холодов.

Напомним, член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что почасовые графики отключения электроэнергии могут вернуться уже на следующей неделе, что связано со значительным снижением температуры. Его заявление было широко растиражированно СМИ.

Для справки: публичное акционерное общество "Центрэнерго" — украинское предприятие электроэнергетической отрасли. Основными видами его деятельности является производство электрической энергии, поставляемой на оптовый рынок электроэнергии и производство тепловой энергии. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля "Центрэнерго" составляет около 8%. Она играет важную роль в поддержке и регулировании энергобаланса страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и при какой погоде начнутся отключения света, и что делать украинцам. По мнению эксперта по вопросам энергетики, председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, ноябрь обещает быть довольно непростым с точки зрения отключений.