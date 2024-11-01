Графіки запровадять вже наступного тижня? Енергетики зробили заяву

Ситуація в енергосистемі стабільна, заявили в компанії

У "Центренерго" прокоментували заяву одного з членів наглядової ради компанії Володимира Величка, що незабаром можуть повернутися графіки погодинних відключень електроенергії. Керівництво "Центренерго" заявило, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК "Укренерго".

"ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на незалежного члена наглядової ради нашої компанії, Володимира Величка, щодо можливих графіків відключень електроенергії. Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК "Укренерго". Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці "Центренерго".

Зазначається, що юридична служба "Центренерго" не виключає звернення до правоохоронних органів. Це може бути зроблено для того, щоб встановити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду, зазначили у компанії.

У "Центренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі стабільна. Енергетики компанії зробили все можливе, щоб забезпечити роботу обладнання в період холодів.

Нагадаємо, член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутися вже з наступного тижня, що пов'язане зі значним зниженням температури. Його заява була широко розтиражована ЗМІ.

Для довідки: публічне акціонерне товариство "Центренерго" — українське підприємство електроенергетичної галузі. Основними видами її діяльності є виробництво електричної енергії, що постачається на оптовий ринок електроенергії України та виробництво теплової енергії. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка "Центренерго" складає близько 8%. Вона відіграє істотну роль у підтримці та регулювання енергобалансу країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли почнуться відключення світла, за якої погоди та що робити українцям. На думку експерта з питань енергетики, голови ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, вже листопад обіцяє бути досить непростим з погляду відключень.