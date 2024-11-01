Когда начнутся отключения света, в какую погоду и что делать украинцам: возвращаемся в режим "страны генераторов"

Ситуация с отоплением старых пятиэтажек может быть даже лучше, чем высотных домов

Украину ожидают непростые времена в плане обеспечения электроэнергией. Уничтожение большого числа мощностей генерации с одной стороны, а с другой – сложности с реализацией проектов строительства новых энергетических объектов могут означать необходимость отключения бытовых потребителей и части бизнеса, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Сколько будет продолжаться такая ситуация и как украинцам подготовиться к возможным блэкаутам – в рамках вебинара "Новая энергетическая карта Украины" рассказал эксперт по вопросам энергетики, глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Ожидать ли отключений в ближайшее время

По словам Игнатьева, уже ноябрь 2024 года обещает быть достаточно непростым с точки зрения отключений.

"В ноябре мы будем иметь прогнозный дефицит 1,7 ГВт-ч в утреннее время и до 3 и даже 3,5 ГВт-ч, если придут существенные морозы. Это приведет к отключению, ограничению поставок в первую очередь и бытовых потребителей, и, к сожалению, бизнеса, если он находится на линиях, где есть большое количество потребителей. И еще при условии, что враг не будет бить по объектам энергетики", — объяснил Игнатьев.

По словам эксперта, многое зависит от погодных условий.

"Если температуры станут существенно опускаться, среднесуточные будут на уровне -5 градусов Цельсия, то мы получим (уже в ноябре) естественные отключения из-за увеличения потребления электроэнергии, в первую очередь для отопления. К тому же солнечная энергетика будет генерировать меньше, и поэтому также будем иметь дефицит", — пояснил он, комментируя вопрос о возможных ежедневных отключениях на 8 часов, о которых заявляли представители "Укрэнерго".

Ситуацию спасает электроэнергия из Европы, но ее может не хватить.

"Даже сегодня мы имеем дефицит на уровне 1,7 ГВт-ч из-за изменения погодных условий, и мы его покрываем за счет импорта. Хорошая новость в том, что с 1 декабря европейские партнеры предоставили нам возможность импортировать + 400 МВт-ч электроэнергии. Если сравнивать, столько же генерировала Трипольская ТЭС. Это (по обеспечению) – частично Киев и Киевская область. Это существенная помощь, конечно, хотя она будет поступать по коммерческим расчетам, но другой ситуации нет. Но в целом — мы возвращаемся в режим "страна генераторов", и такой режим, по моим оценкам, будет существовать еще минимум 5 лет. Поскольку, напомню, у нас разрушено 42,4% всей установленной мощности, плюс еще 6 ГВт установленной мощности – это оккупированная ЗАЭС, и непонятно, перейдет ли она потом к Украине, и в каком состоянии она перейдет", — объяснил Игнатьев.

В целом эксперт оценивает дефицит установленной мощности на уровне 9 ГВт-ч, которые Украина потребляет в пиковые часы.

"Такую мощность строить достаточно долго. С 2016 по 2020 год Украина построила 9,6 гигаватта, то есть почти столько, сколько нам сейчас необходимо. Плюс нам еще нужны балансирующие возможности, поэтому "страна генераторов" – это надолго", — говорит Игнатьев.

В чем проблема со строительством новой генерации

При этом строить новые мощности, по его словам, бизнес не спешит, в том числе из-за значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель", которые сейчас составляют около 60 млрд грн, 38 млрд из которых — задолженность за электроэнергию по зеленому тарифу. Большая часть рынка при этом закредитована, и если украинские банки еще идут на реструктуризацию, то с иностранными в этом плане гораздо труднее.

"Поэтому инвесторы сейчас не спешат идти в Украину, даже в безопасных регионах", — говорит Игнатьев.

Кроме того, по словам эксперта, в некоторых регионах сети находятся в таком состоянии, что не могут принять дополнительные мощности, даже если бы они появились. Например, в Николаевской области потребность составляет 127,5 мегаватта, а сети могут обеспечить всего на 32 мегаватта. Харьковская область нуждается в 553 мегаваттах, а сети могут принять только 140. В целом по Украине такой дефицит составляет около 2,32 гигаватта.

Эксперт также прокомментировал вопрос "Телеграфа" о задержках с подключениями когенерационных и газопоршневых установок, которые поставляют в регионы Украины на безоплатной основе, в частности, по программе USAID.

"Насколько я знаю, сегодня городской голова, подписывающий соответствующие документы (заявки по программе USAID по поставке таких установок. — Ред.) даже не задумывается, что в стоимости проекта генерации – газопоршневая установка составляет лишь половину проекта. Все остальное – это плата за подключение к электрическим сетям, к газовым сетям. Это проектирование этого подключения. Это установка системы разумного управления и т.д. Плюс – иногда трансформатор еще нужно докупать. И выходит, что они получают эти установки, не имея средств в местном бюджете (на реализацию проекта. — Ред.)", — объясняет Станислав Игнатьев.

В настоящее время в регионах установлено всего 93 единицы газопоршневых установок. При этом коммунальным же предприятиям необходимо 150 мегаватт дополнительных мощностей, чтобы обеспечить насосную группу для теплоснабжения в периоды отключений, водоснабжение и т.п. В настоящее время лидерами в этом вопросе являются города Житомир и Хмельницкий, где вплоть до полномасштабного вторжения начались соответствующие программы.

Перспективы внедрения промышленных систем накопления

Игнатьев также прокомментировал вопрос "Телеграфа" о возможности установки на уровне жилых домов промышленных накопителей энергии (промышленных аккумуляторных станций. — Ред.). По его словам, пока в условиях дефицита речь об этом вряд ли может идти. Ведь если они будут забирать энергию для накопления из единой энергосистемы (то есть не в случае собственной генерации) – это вопрос энергетической безопасности, учитывая значительный дефицит мощностей, который существует и будет существовать в ближайшее время.

С другой стороны, рынок огромных, промышленных систем накопления электроэнергии – дествительно имеет потенциал.

"Сейчас, насколько я знаю, готов проект ОККО на 20 мегаватт – он осуществляется, чтобы предоставлять услуги по балансировке нашей энергосистемы. ДТЭК тестово установил на ЗАЭС такой накопитель, но сейчас она находится на временно оккупированной территории. Есть опыт других компаний. Я недавно общался с крупной китайской компанией, они оценивают глубину украинского рынка накопления электроэнергии на уровне 4 гигаватт. Это интересный крупный рынок, который в ближайшие годы в Украине будет динамично развиваться, и рынок готов будет инвестировать в это свои средства", — считает Игнатьев.

Советы бизнесу и бытовым потребителям

Эксперт также спрогнозировал, что бизнесу стоит подумать над альтернативой использования генераторов во время отключений.

"Рано или поздно начнутся рейды ГСЧС относительно целесообразности использования генераторов, вопросов безопасности, санитарных, пожарных норм. Будут возникать вопросы установки пожарного щита, если храните топливо – лицензии на его хранение и т. д.", — считает эксперт.

Следовательно, одной из альтернатив, по мнению Игнатьева, для бизнеса могло бы стать использование связки солнечных батарей с системами аккумулирования энергии.

"Но проблема в том, что у компаний — инсталляторов таких систем уже расписаны контракты на несколько месяцев вперед. И сейчас наблюдается дефицит оборудования на рынке", — рассказал эксперт.

Бизнесу, работающему в офисных помещениях, эксперт советует сосредоточиться не на питании всего экономически нецелесообразного помещения, а создавать в офисах так называемые комнаты несокрушимости, которые бы обеспечивали потребности в электроэнергии работников, а также гарантировали наличие интернета и минимального отопления.

Что касается частных домохозяйств, он рекомендовал наряду с солнечными электростанциями рассмотреть вариант установки твердотопливного котла.

Учитывая перспективу отключений электроэнергии, Игнатьев также прогнозирует непростую ситуацию с теплоснабжением, особенно в высотных домах. Дело в том, что, по его словам, централизованное теплоснабжение в украинских городах технологически рассчитано на обеспечение тепла до 9 этажа. Следовательно, новым высотным домам, обычно имеющим свои котельные, уже нужно думать над обеспечением электроэнергией теплонасосных станций, стоящих в этих котельных. А это зачастую головная боль уже не города, а управляющей компании или ОСМД. Следовательно, те, кто имеет квартиры в старых 5-этажках, возможно, пройдут эту зиму даже лучше, чем те, кто живет в современных квартирах в высотных домах. Выход, который рекомендует эксперт жильцам таких домов, — приобрести домашние накопители энергии и отопительные системы.