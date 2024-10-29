Военное положение и мобилизацию продлили еще на 3 месяца

Это уже тринадцатое голосование за военное положение и мобилизацию

Верховная Рада рассмотрела вопрос продолжения военного положения и общей мобилизации. На заседании парламента депутаты проголосовали за соответствующие законопроекты.

За принятие документов выступили большинство народных избранников — 304. Решение предусматривает продление особого правового режима до 7 февраля 2025 года, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Срок действия военного положения продлевается на 90 суток с 10 ноября 2024 года. Законопроект о мобилизации синхронизирован по времени с документом о военном положении.

Это уже тринадцатое голосование парламента за продление военного положения в Украине. Документы регламентируют порядок функционирования органов государственной власти в особый период и определяют механизмы взаимодействия военного командования с органами местного самоуправления. Закон также предусматривает сохранение действующих процедур мобилизации.

Отдельные положения касаются обеспечения обороноспособности государства. Регламентируется порядок использования материально-технических ресурсов. Сохраняются особенности осуществления хозяйственной деятельности в условиях военного положения.

Ранее "Телеграф" писал, что может произойти, если не продолжать военное положение в Украине. Эксперты предостерегают, что из-за этого может произойти коллапс обороноспособности государства.