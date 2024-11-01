В ноябре появятся отсрочки от мобилизации онлайн: кому будут доступны

Постепенно будут добавлять все другие типы отсрочек

В Украине планируют ввести электронные отсрочки от мобилизации в мобильном приложении "Резерв+". Новый сервис может появиться уже в ноябре этого года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости". По ее словам, сервис проходит тестирование и выйдет со следующим обновлением приложения .

Первыми получить отсрочку онлайн за несколько минут смогут люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже услугой смогут воспользоваться многодетные родители.

"В первую очередь отсрочки для людей с инвалидностью напрямую. И работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все другие типы отсрочек. Двигаемся к тому, чтобы все категории, имеющие отсрочку, могли оформить ее онлайн", — рассказала она.

Черногоренко добавила, что "Резерв+" постепенно превращается в удобную цифровую альтернативу территориальным центрам комплектования, и в перспективе все услуги, предоставляемые ТЦК, будут доступны в приложении.

Напомним, что в Украине продолжили военное положение и общую мобилизацию с 10 ноября. Поэтому из этого числа гражданам с отсрочкой нужно ее обновить.

Отсрочку от призыва дают на период, соответствующий действующим правовым основаниям, но не дольше времени, определенного указом президента Украины о мобилизации. Юрист рассказала, как ее продлить и избежать недоразумений с ТЦК.

После нового указа Президента о продлении военного положения и общей мобилизации граждан, имеющий отсрочку, должен подать заявление о ее продлении вместе с подтверждающими документами. Адвокат советует подавать документы заблаговременно, чтобы избежать риска призыва при ожидании решения комиссии ТЦК.

После подачи заявления ожидайте результатов рассмотрения. Комиссия должна проверить информацию через Единый государственный реестр призывников. Если потребуются дополнительные документы, ТЦК сообщит об этом.

Ранее "Телеграф" писал, кому дадут отсрочку от мобилизации в ноябре. Не могут мобилизовать временно непригодных мужчин.