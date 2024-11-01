Будут ли выключать свет в Украине этой зимой? В Правительстве указали на ключевой фактор

Есть и обнадеживающий прогноз

Уже в ближайшее время в Украину могут вернуться графики отключения света, но в Правительстве сделали обнадеживающие прогнозы. По словам собеседников издания, движущей силой в этом вопросе есть обстрелы энергетики.

Как отметил "Телеграфу" источник в Правительстве, сейчас отключений света и ввода графиков можно не ожидать.

"Пока не будет массированного удара по энергетике, все будет хорошо, серьезных отключений или графиков не будет. Но россияне готовы к обстрелу. Они могут нанести удар в любой момент, ракеты заряжены", — объясняет собеседник.

По его словам, оккупанты ждут холодов, когда можно создать более серьезные проблемы с нашей энергетикой. И когда нагрузка на нее из-за отопительного сезона возрастет в разы.

В то же время, член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко предупредил, что отключение света могут вернуться к украинцам уже со следующей недели, когда синоптики прогнозируют похолодание. Он отметил, что уже в октябре с понижением температуры нагрузка на энергосистему выросла, а с началом отопительного сезона она удвоится. Введение графиков отключений начнется, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы.

Напомним, что одну из областей Украины призывают готовиться к худшему этой зимой, ведь света может не быть вообще.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт дал важный совет перед отключениями света связанными с генераторами.