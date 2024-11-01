Чи вимикатимуть світло в Україні цієї зими? В Уряді вказали на ключовий фактор

Є й обнадійливий прогноз

Уже найближчим часом в Україну можуть повернутись графіки відключень світла, але в Уряді зробили обнадійливі прогнози. За словами співрозмовників видання, рушійною силою у цьому питанні є обстріли енергетики.

Як зазначило "Телеграфу" джерело в Уряді, наразі відключень світла та введення графіків можна не очікувати.

"Допоки не буде масованого удару по енергетиці, все буде гаразд, серйозних відключень чи графіків не буде. Але росіяни готові до обстрілу. Вони можуть завдати удар у будь-який момент, ракети заряджені", — пояснює співрозмовник.

За його словами, наразі окупанти чекають холодів, коли можна створити більш серйозні проблеми з нашою енергетикою. І коли навантаження на неї через опалювальний сезон зросте в рази.

Водночас член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко попередив, що відключення світла можуть повернутись до українців вже з наступного тижня, коли синоптики прогнозують похолодання. Він наголосив, що вже у жовтні зі зниженням температури навантаження на енергосистему зросло, а з початком опалювального сезону воно подвоїться. Застосування графіків відключень почнеться, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми.

Нагадаємо, що одну з областей України закликають готуватись до найгіршого цієї зими, адже світла може не бути взагалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерт дав важливу пораду перед відключеннями світла пов'язану з генераторами.