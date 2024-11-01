СБУ задержала "политэксперта" Медведчука, известного борца с ТЦК и не только (фото)

Служба безопасности сорвала новые попытки российских спецслужб расшатать общественно-политическую обстановку в разных регионах Украины

В пятницу, 1 ноября, Служба безопасности Украины задержала еще 10 вражеских агитаторов. Среди них — "политэксперт" из медиапула Медведчука.

Задержания происходили в нескольких областях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Телеграмм.

В Киевской области задержали "политэксперта" — предварительно, Сергея Белашко. Он входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор Интернет-сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов. Последний скрывается в Крыму, ему доложено о заочном подозрении.

В Виннице разоблачили 39-летнего администратора нескольких каналов в Ютубе и Телеграмме, который проводил онлайн-консультации по поводу сопротивления законным действиям ТЦК. Кроме того, он присваивал средства из донатов на ВСУ. Имя задержанного не называется, но СМИ пишут, что это якобы блогер Александр Шавлюк, критиковавший действия ТЦК и предлагавший услуги по обжалованию действий военных.

В Житомирской области задержали трех корреспондентов местного ТГ-канала, на котором они призывали к физической расправе над представителями военкоматов.

В Черниговской области — 31-летний администратор Телеграмм-канала и четыре его приспешника. Они распространяли данные о пунктах базирования и маршрутах движения украинских военных.

На основании полученных доказательств всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

чч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество).

Ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине руководство частного университета совместно с его владельцем наладило схему, благодаря которой мужчины призывного возраста без проблем становились их "студентами". Таким образом, военнообязанные уклонялись от службы.