Скандалил с Тимошенко, покинул Украину и часто посещал Москву: чем известен экс-глава СБУ Хорошковский и где он сейчас

Политик не выразил поддержки нашей стране в войне с Россией

Экс-глава СБУ и бывший первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский входит в число самых богатых украинцев, по версии Forbes, так же как и Александр Ярославский. Политик давно вместе с семьей выехал из нашей страны, но запомнился чередой скандалов.

"Телеграф" решил выяснить, как Валерий Хорошковский стал успешным политиком и бизнесменом и почему выехал из Украины. Также мы узнали, где, предположительно, он сейчас живет.

Карьерный путь Валерия Хорошковского

Украинский политик родился в Киеве, где окончил юридический факультет. Трудовую деятельность он начал на заводе "Арсенал", где был учеником токаря, а после стал водителем Киевского зоопарка. С 1987 по 1989 год Валерий служил в армии.

Хорошковский в период с 1994 по 1997 год работал директором предприятия "Венеда Лтд", президентом фирмы "БОВИ" и концерна "Меркс интернешнл". А с 1996 года начал политическую деятельность, вступив в "Народно-демократическую партию". В 1998-м году он избирается народным депутатом и постепенно поднимается по карьерной лестнице.

Валерий Хорошковский в начале политической карьеры, Фото: УНИАН

В правительстве Виктора Януковича он занимал посты министра экономики, был председателем Государственной таможенной службы при Викторе Ющенко, а также возглавлял СБУ при Януковиче, и был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Валерий Хорошковский занимал высокие должности, Фото: УНИАН

В конце 2014 года Валерий Хорошковский покинул Украины, по данным СМИ, жил с семьей в Монако. А его выезду предшествовал конфликт с Азаровым, поскольку он был несогласен с его политикой.

Валерий Хорошковский выехал из Украины в 2014 году

Но в 2014 году Хорошковский пытался вернуться в украинскую политику и баллотировался в Раду от партии "Сильная Украина", но партия не прошла. Он вернулся в Монако, но в 2019 году, когда к власти пришел Владимир Зеленский, Хорошковский прилетел в Украину. Президент предлагал экс-депутату возглавить таможню, но тот отказался.

Валерий Хорошковский вернулся в Украину на встречу с Зеленским

Скандалы с Юлией Тимошенко

Отношения Хорошковского с Юлией Тимошенко были довольно напряженные. Во время одного из конфликтов в 2009 году глава партии "Батькивщина" назвала Хорошковского "напомаженным существом с маникюром и педикюром и с бриолином на волосах". Также Тимошенко сказала, что Хорошковский, получив власть, доволен тем, что может воплощать в жизнь коррупционные интересы.

Валерий Хорошковский конфликтовал с Тимошенко

А в 2010 году Юлия Тимошенко заявила, что начала по телефону получать угрозы. Она сказала, что не будет сотрудничать с СБУ относительно звонков от неизвестного, поскольку, по ее мнению, к организации угроз причастен глава службы Валерий Хорошковский. Экс-глава СБУ, комментируя этот инцидент, заявил, что никто Тимошенко не угрожал.

Хорошковский часто посещал Москву

Еще один скандал, в котором фигурировал Хорошковский, также был связан с его деятельностью на посту главы СБУ. Руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявлял, что под руководством Хорошковского служба практически полностью свернула работу по противодействию России. Он заявил, что ФСБ получили возможность беспрепятственно работать против нашей страны, создавая на Юго-Востоке мощные агентурные сети.

В 2023 году "Украинская правда" провела расследование и выяснила, что до полномасштабной войны борт Валерий Хорошковского регулярно посещал Москву. И до сегодняшнего дня экс-нардеп ни разу не выразил поддержку Украине в войне.

Валерий Хорошковский жил в Монако, а сейчас в ОАЭ, Фото: politrada.com

Согласно последним данным, сейчас Хорошковский живет в ОАЭ. Он является резидентом страны и имеет апартаменты на территории отеля Bulgari, он избегает путешествий в Евросоюз, побаиваясь введения санкций. Он занимал 33-е место в списке ТОП-100 самых богатых украинцев (данные за 2021 год).

В 2024 году стало известно, что прокуратура Украины черед суд вернула из частной собственности бывшего чиновника времен Виктора Януковича Валерия Хорошковского 65 гектаров земель лесного фонда в Черкасской области. Их стоимость составляет более 1,5 миллиарда гривен. Следствие установило, что эти земли лесного фонда он присвоил незаконно.

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