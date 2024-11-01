Украинская молодежь призывает НАТО предоставить Украине членство в Альянсе

Украинская молодежь видит будущее Украины как члена Европейского Союза и НАТО и призывает предоставить нашему государству членство в Североатлантическом альянсе.

Соответствующее обращение они обнародовали на 10-м Киевском Форуме безопасности для молодежи, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", в котором приняли участие более 100 молодых лидеров и лидеров со всей страны.

"Мы имеем честь обратиться к Вам от имени украинской молодежи, которая собралась на Киевский форум безопасности. Мы хотим выразить наше абсолютное убеждение, что будущее Украины в НАТО, и наша страна хочет и может приложить новой энергии и обязательств к альянсу", — говорится в обращении к Генеральному секретарю НАТО.

"Мы разработали новый опыт, экспертные знания, новые подходы и современные стратегии. Наше развитие беспилотных технологий, тактических инноваций доказало свою эффективность. Мы уверены, этот опыт поможет обеспечить общую безопасность всего альянса, усилить коллективную безопасность и защиту всего мира", — отмечают авторы. .

Молодежь считает, что членство Украины в НАТО пошлет очень важный сигнал международным инвесторам по поводу стабильности в Украине, что, как следствие, поспособствует повышению прямых иностранных инвестиций, поддержит экономику страны и усилит европейскую стабильность.

"Украина может стать надежным партнером, готовым приложиться к совместному производству и техническому потенциалу в европейскую стабильность. История доказывает, что Украина имеет легитимное право на членство в НАТО в пределах своих исторически признанных границ", — подчеркивается в обращении.

В качестве примера они привели опыт Германии, когда сначала к Альянсу присоединилась Западная Германия, а затем присоединилась и остальная страна.

"Украина также может иметь такую возможность. Украинская молодежь сделала решительный выбор – мы выбрали демократические ценности безопасности и коллективной защиты не только для того, чтобы защитить свои собственные границы, но и для того, чтобы поддержать мир и стабильность в мире. Примите наши заверения в нашем уважении и в наших общих попытках построить стабильное будущее вместе с НАТО», — отмечается в обращении.

Отдельно молодежь подготовила обращение к правительству Украины, призвав активизировать усилия для скорейшей евроатлантической интеграции.

"Многоуважаемый Премьер-министр Украины! Мы, молодежь Украины, поколение, закаленное войной, обращаемся к Вам с глубоким осознанием нашей миссии. В 2022 году, когда враг начал полномасштабное наступление на нашу землю, мы сделали стратегический выбор – подали заявку на вступление в Европейский Союз Этот шаг стал не просто подписанием важного документа, а символом нашей несокрушимости, веры и преданности европейским ценностям. Мы четко отдаем себе отчет, какой путь прошла Украина, но мы все еще нуждаемся в системных изменениях", — говорится в документе.

Молодежь отмечает, что вступление Украины в ЕС является залогом национальной безопасности: экономической, политической, информационной, энергетической, социальной.

"Европейская интеграция – это шаги к экономическому благополучию, которое является важным в условиях продолжающейся войны. Обретение статуса полноправного членства в Европейском Союзе требует также гармонизации законодательства в соответствии со стандартами ЕС", — отмечается в обращении.

Молодежь призвала продолжать создавать надежный механизм расследования коррупционных дел на самом высоком уровне и обеспечить объективность информационного пространства и свободы медиа.

Украинская молодежь также отмечает необходимость проведения институциональных реформ в определенных временных интервалах, в частности реформы децентрализации, повышения эффективности публичной службы, усиления независимости судопроизводства и борьбу с организованной преступностью.

"Мы поколения перемен, поколения воинов и победителей. Для нас Европа – это не только география, это система ценностей, где каждый и каждая имеет право на достойную жизнь, самореализацию и равны в своих правах независимо от пола, расы, этнической принадлежности и религиозных убеждений. Пришло время действий. Мы продолжаем доказывать свою устойчивость на поле боя, и теперь мы можем довести свою способность к внедрению европейских стандартов.

Киевский форум безопасности для молодежи — это ведущая платформа для привлечения молодых лидеров к обсуждению вопросов национальной безопасности и международных отношений.