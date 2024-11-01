Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі

Українська молодь бачить майбутнє України як члена Європейського Союзу і НАТО, закликавши надати нашій державі членство у Північноатлантичному альянсі.

Відповідне звернення вони оприлюднили на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", у якому взяли участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

"Ми маємо честь звернутися до Вас від імені української молоді, яка зібралася на Київський безпековий форум. Ми хочемо висловити наше абсолютне переконання, що майбутнє України в НАТО, і наша країна хоче і може докласти нової енергії і зобов’язань до альянсу", — йдеться у зверненні до Генерального секретаря НАТО.

"Ми розробили новий досвід, експертні знання, нові підходи і сучасні стратегії. Наш розвиток безпілотних технологій, тактичних інновацій довів свою ефективність. Ми впевнені, цей досвід допоможе забезпечити загальну безпеку всього альянсу, посилити колективну безпеку і захист всього світу", — наголошують автори.

Молодь вважає, що членство України в НАТО надішле дуже важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо стабільності в Україні, що, як наслідок, посприяє підвищенню прямих іноземних інвестицій, підтримає економіку країни й посилить європейську стабільність.

"Україна може стати надійним партнером, який готовий докластися до спільного виробництва і технічного потенціалу в європейську стабільність. Історія доводить, що Україна має легітимне право на членство в НАТО в межах своїх історично визнаних кордонів", — підкреслюється у зверненні.

Як приклад вони навели досвід Німеччині, коли спочатку до Альянсу приєдналась Західна Німеччина, а згодом доєдналася і решта країни.

"Україна так само може мати таку можливість. Українська молодь зробила рішучий вибір – ми обрали демократичні цінності безпеки і колективного захисту не тільки для того, щоб захистити свої власні кордони, але й для того, аби підтримати мир і стабільність у світі. Прийміть наші запевнення в нашій повазі і в наших спільних намаганнях побудувати стабільне майбутнє разом з НАТО", — наголошується у зверненні.

Окремо молодь підготувала звернення до Уряду України, закликавши активізувати зусилля для якнайшвидшої євроатлантичної інтеграції.

"Вельмишановний Прем’єр-міністр України! Ми, молодь України, покоління, загартоване війною, звертаємось до Вас з глибоким усвідомленням нашої місії. У 2022 році, коли ворог розпочав повномасштабний наступ на нашу землю, ми зробили стратегічний вибір – подали заявку на вступ до Європейського Союзу. Цей крок став не просто підписанням важливого документу, а символом нашої незламності, віри і відданості європейським цінностям. Звіт Європейської Комісії, опублікований 30 жовтня 2024 року, підкреслює наші прагнення, готовність країни та досягнутий прогрес на шляху до членства в ЄС. Ми чітко усвідомлюємо, який шлях пройшла Україна, але ми все ще потребуємо системних змін", — йдеться у документі.

Молодь зазначає, що вступ України до ЄС є запорукою національної безпеки: економічної, політичної, інформаційної, енергетичної, соціальної.

"Європейська інтеграція – це кроки до економічного благополуччя, яке є надважливим в умовах триваючої війни. Набуття статусу повноправного членства в Європейському Союзі вимагає також гармонізації законодавства відповідно до стандартів ЄС", — зазначається у зверненні.

Молодь закликала продовжувати створювати надійний механізм розслідування корупційних справ на найвищому рівні та забезпечити об’єктивність інформаційного простору та медіа свободу.

Українська молодь також наголошує на необхідності проведення інституційних реформ у визначених часових інтервалах, зокрема реформи децентралізації, підвищення ефективності публічної служби, посилення незалежності судочинства та боротьбу з організованою злочинністю.

"Ми покоління змін, покоління воїнів і переможців. Для нас Європа – це не лише географія, це система цінностей, де кожен і кожна має право на гідне життя, самореалізацію та є рівними у своїх правах незалежно від статі, раси, етнічної приналежності та релігійних переконань. Настав час дій. Ми продовжуємо доводити свою стійкість на полі бою, і тепер ми маємо нагоду довести свою спроможність до впровадження європейських стандартів. З вірою в майбутнє, молодь України", — резюмується у документі.

Київський безпековий форум для молоді — це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин.