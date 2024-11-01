У сына Баканова нашли секретный особняк в элитном поселке под Киевом: вскрылась любопытная деталь

На момент покупки недвижимости, Иван Баканов был действующим главой СБУ

Сын бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Артур Лазаренко приобрел земельный участок с недостроенным поместьем в Киевской области втрое дешевле реальной стоимости.

На тот момент Иван Баканов был действующим главой СБУ. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования проекта "Радио Свобода" "Схемы".

"Сын бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Артур Лазаренко в 2021 году купил земельный участок площадью почти 10 соток с недостроенным поместьем в элитной части села Ходосовка Киевской области", – говорится в материале.

Отмечается, что цена земли, указанная в договоре – 455 тысяч гривен, что в то время соответствовало 17 тысяч долларов. Между тем предыдущая владелица заплатила за эту землю втрое больше. Сейчас строительство двухэтажного дома сына Баканова площадью около 300 квадратов почти окончено.

Копия договора купли-продажи на земельный участок есть в распоряжении журналистов, которые подчеркивают, что на момент его заключения Иван Баканов был действующим главой СБУ.

Земельный участок площадью 9, 9 соток расположен в селе Ходосовка рядом с элитным коттеджным городком "Новая Ходосовка", что в 24 километрах от центра Киева. Журналисты подсчитали, что по договору, сотка земли обошлась Артуру Лазаренко в 45,9 тысячи гривен (в то время 1,7 тысячи долларов).

Также расследователи обратили внимание, что в документе указано, что "на время удостоверения этого договора на отчуждаемом земельном участке какие-либо застройки, здания и сооружения отсутствуют".

"Но, как видно из спутниковых снимков, на апрель 2021 года на этой территории уже продолжались строительные работы, а в октябре, когда Лазаренко уже месяц, как был владельцем участка, можно увидеть, что полностью возведена "коробка": стены и крыша дома", – пишут авторы.

Также они выяснили, что предыдущая владелица приобрела участок в январе 2021 года за 1 миллион 418 тысяч гривен, что соответствовало 50,2 тысячи долларов. Таким образом через восемь месяцев она продала недвижимость Лазаренко втрое дешевле, чем купила сама.

После публикации материала команды "Схем" Артур Лазаренко направил редакции свой комментарий. Он написал, что совершил покупку "в полном соответствии с действующим законодательством легальным способом, приобретения подтверждены соответствующими оценками", а также сообщил, что имеет "все необходимые разрешительные документы на строительство дома площадью 219 кв.м".

Что касается расходов, он пояснил, что работает не один год, проживает отдельно от родителей, имеет легальные доходы и кредиты, которые позволили ему купить недвижимость и осуществить строительные работы.

Напомним, по данным журналистского расследования, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале полномасштабного вторжения России в Украину устроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ. Он работает там до сих пор.