У сина Баканова знайшли секретний особняк в елітному селищі під Києвом: розкрилася цікава деталь

На момент купівлі нерухомості Іван Баканов був чинним головою СБУ

Син колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова Артур Лазаренко придбав земельну ділянку з недобудованим маєтком у Київській області втричі дешевше за реальну вартість.

На той момент Іван Баканов був чинним головою СБУ. Про це свідчать результати журналістського розслідування проєкту "Радіо Свобода" "Схеми".

"Син колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова Артур Лазаренко у 2021 році купив земельну ділянку площею майже 10 соток з недобудованим маєтком в елітній частині села Ходосівка Київської області", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що ціна землі, зазначена у договорі – 455 тисяч гривень, що на той час відповідало 17 тисячам доларів. Тим часом попередня власниця заплатила за цю землю втричі більше. Наразі будівництво двоповерхового будинку сина Баканова площею близько 300 квадратів майже закінчено.

Копія договору купівлі-продажу на земельну ділянку є у розпорядженні журналістів, які наголошують, що на момент його укладання Іван Баканов був чинним головою СБУ.

Земельна ділянка площею 9, 9 соток розташована в селі Ходосівка поряд з елітним котеджним містечком "Нова Ходосівка", що за 24 кілометри від центру Києва. Журналісти підрахували, що за договором сотка землі обійшлася Артуру Лазаренку в 45,9 тисячі гривень (на той час 1,7 тисячі доларів).

Також розслідувачі звернули увагу, що в документі зазначено, що "на час посвідчення цього договору на земельній ділянці, що відчужується, будь-які забудови, будівлі та споруди відсутні".

"Але, як видно із супутникових знімків, на квітень 2021 року на цій території вже тривали будівельні роботи, а в жовтні, коли Лазаренко вже місяць, як був власником ділянки, можна побачити, що повністю зведено "коробку": стіни та дах будинку", — пишуть автори.

Також вони з’ясували, що попередня власниця придбала ділянку у січні 2021 року за 1 мільйон 418 тисяч гривень, що відповідало 50,2 тисячі доларів. Таким чином, через вісім місяців вона продала нерухомість Лазаренку втричі дешевше, ніж купила сама.

Після публікації матеріалу команди "Схем" Артур Лазаренко надіслав редакції свій коментар. Він написав, що здійснив купівлю "в повній відповідності до чинного законодавства легальним способом, придбання підтверджені відповідними оцінками", а також повідомив, що має "всі необхідні дозвільні документи на будівництво будинку площею 219 кв.м".

Щодо витрат, він пояснив, що працює не один рік, проживає окремо від батьків, має легальні доходи та кредити, які дозволили йому купити нерухомість та здійснити будівельні роботи.

Нагадаємо, за даними журналістського розслідування, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу до СБУ. Він працює там і досі.