Російські "шахеди" стали ще небезпечнішими: що змінилося, розповів експерт

У щільнозаселеному населеному пункті — це небезпечна зброя

Росіяни використовують термобаричні боєприпаси у "шахедах" для атаки на мирні українські міста та селища. Такі боєприпаси розраховані на знищення приміщень.

Про це в етері Київ 24 розповів заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, у щільнозаселеному місті – це дуже небезпечна зброя.

"Є вже підтвердження інформації про використання росіянами термобаричних боєприпасів. Це боєприпас, який розрахований на роботу зі знищення приміщень, укріплень. У щільнозаселеному населеному пункті — це небезпечна зброя", — мовив Храпчинський.

Він пояснив, що у такому боєприпасі встановлені спеціальні аерозолі, які розпиляються, а тоді підриваються. Це створює потужну вибухову хвилю, яка руйнує все на своєму шляху.

"Щодо протидії, є потреба у посиленні засобів РЕБ і більшої технологічності, щоб створювати імітацію інших супутникових даних", — мовив Храпчинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому російські дрони раптово зникають з радарів. Не дивлячись на те, що більшість ворожих цілей знищується Силами оборони, останнім часом в офіційній статистиці ураження небажаних об'єктів з РФ користувачі помітили серйозні зміни.