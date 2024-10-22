"Мощный сбой": эксперт рассказал, почему российские "шахеды" залетают в Беларусь

Таких случаев уже было много

Российские ударные дроны типа "Шахед" иногда возвращаются в Россию или залетают на территорию Беларуси. Это может быть связано с работой радиоэлектронной системы борьбы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он объяснил, что когда "Шахед" из-за влияния РЭБ теряет спутниковую навигацию, он начинает лететь прямолинейно.

По словам Каткова, после того, как беспилотник вылетает за пределы действия РЭБ, он ловит спутниковую навигацию, понимает, что пролетел цель и возвращается назад. Таким образом, БПЛА кружит, пока не закончится топливо.

"Это крайне осторожное предположение, но эти случаи, когда дроны возвращаются на территорию РФ, скорее всего это из-за того, что там программный сбой в системе навигации настолько мощный, что они просто становятся на магнитный курс ноль, то есть прямо на север и летят в Беларусь или РФ", — рассказал он.

Как сообщал "Телеграф", российские "шахеды" залетали на территорию Беларуси уже неоднократно, например, во время российской атаки на Украину 29 августа. И тогда был не первый раз – 16 июля российский беспилотник типа "шахед" разбился в Октябрьском районе Гомельской области Беларуси. Он упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

В ночь на 18 октября два беспилотника россиян прошли через белорусскую территорию над поселком Комарин, после чего якобы вернулись в Украину через Чернобыльскую зону отчуждения. Из-за этого белорусским военным пришлось поднимать истребители с аэродрома "Барановичи".