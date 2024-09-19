Безуглую уже назначили на новую должность: где она закрепилась на этот раз

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны может выдохнуть

Недавно уволенную нардепку Марьяну Безуглую уже назначили на должность в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Ранее она работала в комитете по национальной безопасности и обороне.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, Верховная Рада приняла решение сразу после ее увольнения, которое поддержало 252 депутата.

"И перевели ее членом Комитета по внешней политике", — написал он.

Напомним, что Безуглая уже отреагировала на такие кадровые перемены. По ее словам, более половины принятых Комитетом законопроектов – ее разработки. Однако сейчас она не видит смысла работать там и "пинать труп".

Заметим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия до этого предложил парламенту ввести Марианну Безуглую именно в состав комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Таким образом, отозвав ее с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на которой она критиковала Генштаб ВСУ и начинала не один скандал.

Напомним, что 17 июля Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она заявила, что больше не имеет "нравственных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Безуглая на днях приезжала "инспектировать" Покровское направление, после чего нарвалась на новый шквал критики со стороны военных.