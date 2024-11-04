Почему ни Трамп, ни Харрис не заставят Путина уйти из Украины

Захват Украины – не единственная цель президента РФ

Ни победа Камалы Харрис, ни Дональда Трампа не повлияют на планы Путина по Украине. Похоже, президент РФ настроен воевать дальше независимо от того, кто станет президентом США.

Сейчас Россия пытается измотать украинскую армию, для этого бросает на фронт все больше солдат и техники. Такие выводы делают аналитики Business Insider, следя за событиями последних месяцев.

Западные эксперты объясняют, что победа Трампа может только усугубить ситуацию. Если он действительно сократит помощь Украине, это покажет Путину, что его захватническая политика работает.

"Если Россия будет знать, что ее территориальный ревизионизм в Украине может быть разрешен Вашингтоном, то трудно понять, почему Москва не пойдет на то же в других местах (или даже дальше в Украине, как это было после 2014 года)", — говорит аналитик RAND Corporation Пол Кормари.

Однако и победа Камалы Харрис вряд ли что-нибудь изменит. Хотя она обещает продолжить поддержку Украины, но система ограничений использования оружия останется, пишет издание.

Аналитики прогнозируют, что такой подход поощрит Кремль продолжать тактику истощения украинских сил. По их оценкам, дефицит вооружения в ВСУ будет продолжаться, поскольку Харрис не планирует расширять границы военной поддержки Украины.

Вместе с тем экономист Александер Мертенс говорит, что российская экономика погрузится в кризис в любом случае — продолжит ли Москва войну или нет. Поэтому Путин не видит смысла останавливаться.

Подводя итог, Business Insider сообщает, что захват Украины — не единственная цель президента РФ. Путин координирует действия с другими авторитарными режимами по ослаблению мирового влияния Соединенных Штатов. Смена президента в Белом доме не повлияет на стратегические цели Кремля. Ни победа Харрис, ни приход к власти Трампа не изменят курс Путина на подрыв позиций США и реализацию его глобальных планов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем выборы президента США могут быть опасны для Украины. Об этом рассказал политик и политтехнолог Виктор Уколов.