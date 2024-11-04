Джонсон уверен, что Трамп не позволит Путину победить Украину: назвал причины

Джонсон уверен, что Трампу это не выгодно

Победа Дональда Трампа на выборах в США, вопреки скептицизму некоторых, не приведет к победе России в полномасштабной войне против Украины. Более того, Трамп может действовать жестче в отношении агрессора по сравнению с нынешней администрацией Белого дома.

Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он убежден, что Трамп в случае победы не допустит победы РФ. По словам Джонсона, простого продолжения нынешней политики Джо Байдена в отношении Украины "недостаточно, даже если Камала (Харрис. – Ред.) победит".

"Я слышу, что говорят другие. И сказать, что я не нервничаю, было бы неправдой. Я действительно крайне обеспокоен. Но я считаю на основе того, что Дональд Трамп делал в прошлом, что у него будет твердая позиция", – сказал он, вспоминая свои встречи с Трампом на посту министра иностранных дел Великобритании "по всем ключевым вопросам он (Трамп. – Ред.) занимал очень твердую позицию – будь то Иран, Сирия или Украина, Россия или Путин".

Экс-премьер добавил, что считает, что Трамп, который увлечен "возвращением Америке величия", не захочет начать свой президентский срок, "позволив, по сути, советской империи "вернуть величие".

Напомним, ранее мы писали о том, что предложения Трампа по Украине могут не устроить Путина. В 2016 году Россия надеялась на то, что Трамп сможет перезагрузить отношения между странами, но вместо того, они продолжили накаляться.