Не густо: какую зарплату получает глава Минветеранов

Женщина получает немного меньше, чем должностной оклад других министров

5 сентября Министерство по делам ветеранов Украины возглавила Наталья Калмыкова . Зарплата нового руководителя Министерства по делам ветеранов Украины превысила 130 тысяч гривен за первые два месяца работы.

В частности, в сентябре получила 67,5 тысячи гривен, из которых после уплаты налогов осталось 54,3 тысячи. Об этом говорится в ответе Министерства по запросу "Телеграфа".

Октябрьская выплата оказалась больше — 95,7 тысячи гривен до налогообложения и 77 тысяч гривен после всех отчислений.

Это немного меньше, чем, к примеру, зарплата у министра МИД Андрея Сибиги ( он получает от 71 до 120 тысяч гривен без учета налогов) или Министра обороны Украины Рустема Умерова (его зарплата в 2024 году колебалась от 89 до 104 тысяч гривен).

Как сообщают в Министерстве, дополнительных выплат в виде материальной помощи или средств на оздоровление министерша не получала.

Напомним, что должностной оклад руководителей министерств формируется с учетом надбавок за выслугу лет, интенсивность труда и ранга государственного служащего. Зарплата министров в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров и зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что стала известна зарплата нового главы Минстратегпрома Сметанина. Его также назначили на должность 5 сентября.