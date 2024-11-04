Официальный миллионер: сколько получает глава Минобороны Умеров

Зарплату Умерову стабильно повышают каждые три месяца

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, который был назначен на должность в сентябре 2023 года, получает более 118 тысяч гривен в месяц. Всего с января по октябрь текущего года он заработал 107 миллионов гривен с учетом уплаты налогов.

Об этом стало известно из ответа Департамента социального обеспечения Минобороны Украины на официальный запрос "Телеграфа".

Сообщается, что Рустем Умеров в октябре текущего года после уплаты всех налогов получил зарплату в размере 118 тысяч 132 гривен.

Стоит отметить, что каждые три месяца глава Минобороны получает повышение заработной платы. Эту тенденцию можно проследить исходя из приведенных ниже данных.

Так, размер должностного оклада Министра обороны Украины в 2024 году составил:

с 01.01.2024 — 89685,00 грн;

с 01.04.2024 — 96155,00 грн;

с 01.07.2024 — 94515,00 грн;

с 01.10.2024 — 104820,00 грн.

В сентябре-октябре 2024 года материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов главе Минобороны не выплачивалась.

Что касается самой зарплаты, то в сентябре министр получил 132 тысячи 814 гривен. После уплаты налогов в размере 25 898 гривен, на счет Умерова было начислено 106 тысяч 565 гривен.

В октябре "чистыми" глава Минобороны получил уже 118 тысяч 132 гривны.

Всего с января по октябрь текущего года он получил 107 миллионов гривен официальной зарплаты с учетом уплаты налогов.

Напомним, министр образования Лесной заработал миллионы среди войны. Только за период январь-сентябрь 2024 года глава министерства получил около 800 тысяч гривен зарплаты.

Отметим, что средняя зарплата в образовательной отрасли составляет 12 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на должность в сентябре текущего года, за два месяца своей работы получил почти 200 тыс. грн зарплаты.