Стала известна зарплата нового главы Минстратегпрома Сметанина

Он проработал на этом посту два месяца

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, назначенный в начале сентября, получил на новой должности 165 868 гривен зарплаты. Ему насчитали выплаты только за два месяца.

Об этом стало известно из ответа Минстратегпрома на запрос "Телеграфа". Там сообщили, что в сентябре Сметанину было начислено 87 988,96 грн, из них должностной оклад составил 54 008,57 грн. После взимания налогов и сборов за первую половину сентября ему выплатили 22 000 грн, а за вторую половину — 48 831,12 грн.

В октябре зарплата чиновника была несколько выше. В прошлом месяце министру уже было начислено 120 543 грн, из которых должностной оклад составил 100 262,61 грн. После взимания налогов и сборов за первую половину октября ему выплатили 35 000 грн, а за вторую половину — 60 037,11 грн.

В то же время в министерстве подчеркнули, что материальную помощь для оздоровления министр не получал. Также он не получал материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Запрос "Телеграфа"

Ответ на запрос

Напомним, 5 сентября Верховная Рада назначила Сметанина главой Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины. С июня 2023 года он возглавлял "Укроборонпром".

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько с начала 2024 года получила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Самая большая сумма ей была выплачена за сентябрь — почти 100 тысяч гривен.