Смогут ли украинцы получить бронь от мобилизации в ноябре

Некоторым работникам могут аннулировать отсрочку

В Украине определенные категории граждан могут получить бронь от мобилизации в условиях военного положения. Это право имеют граждане, чья деятельность критически важна для экономики, безопасности и функционирования государственных структур, и утверждено рядом постановлений Кабинета Министров.

Однако процесс бронирования может быть приостановлен до 15 ноября. Как сообщает РБК-Украина, Министерство обороны инициировало проверку обоснованности ранее выданных отсрочек, и эту идею поддержал Кабмин.

Планируется, что на следующем правительственном заседании будет представлен проект решения о приостановлении действия действующих положений, определяющих статус предприятий как "критически важных". Таким образом, аудит призван выявить и отменить отсрочки от мобилизации для получивших бронь без надлежащих оснований.

В целом, правила бронирования регулируются постановлением Кабмина №76. В частности, право на бронь имеют отдельные работники, вовлеченные в обеспечение государственной и экономической безопасности.

Категории граждан, которые по закону подлежат бронированию:

народные депутаты и их ассистенты;

бенефициарные собственники предприятий критической важности;

государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов или поддержкой информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и Кабинете Министров.

Отсрочка также может предоставляться работникам предприятий, важных для функционирования и обороны государства, в частности:

полиции, спасательной службы, органов государственной власти и местного самоуправления;

компаний из сферы медиа и культуры;

производителей товаров для армии, предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику и боеприпасы;

компаний с мобилизационными задачками и остальных критически принципиальных для экономики компаний.

Согласно новым правилам, обычные предприятия могут забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников сроком 6 месяцев. Исключение сделано для:

предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;

предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;

Общество Красного Креста и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;

учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Для работников предприятий, которые определены как критически важные для экономики страны, бронь выдается на 12 месяцев.

Следует отметить, что бронирование предоставляется только официально трудоустроенным лицам, состоящим на военном учете. Предприятия, желающие забронировать сотрудников, должны соответствовать, по крайней мере, трем из определенных критериев, в том числе быть резидентами "Дия.Сити", иметь высокие налоговые выплаты и отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку мужчине при оформлении отсрочки от призыва. Когда комиссия отказывает в отсрочке, мужчина может быть направлен на медосмотр.