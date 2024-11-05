Экономическое бронирование должно быть, но… В Третьей штурмовой назвали главное условие

Военный объяснил, при каком условии его нормально воспримут бойцы на фронте

Вопрос экономического бронирования в Украине стоит довольно остро, ведь существует много противоречий. Однако его можно внедрять только на справедливых началах.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Родион Кудряшов в блицинтервью "Пора депутатам сделать невозможное: замкомбрига Третьей штурмовой об экономическом бронировании, плане победы и угрозе КНДР".

"Мое мнение – экономическое бронирование должно быть. У нас много отраслей, направлений, военных и невоенных производств, которые помогают нам, как государству, держаться на плаву", — отметил Кудряшов.

Но военный акцентирует, что такое бронирование не должно превратиться в коррупционный механизм. Оно должно быть на 100% справедливым, за что сейчас и волнуется большинство военных.

"Чтобы все было так, как будет прописано в законе, а не вводить коррупцию с помощью этого закона о бронировании. То есть, чтобы состоятельные бронировались, а бедные воевали – такого нам не нужно. Я не понимаю, как дальше такая страна будет существовать, если такие случаи будут происходить", — резюмировал боец.

Напомним, что, по словам нардепа "Слуги народа" Павла Фролова, экономическое бронирование могут принять при одном условии. И главную роль в этом вопросе может сыграть не мнение общества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заявление Маси Найема о капитуляции из-за плохой мобилизации вызвало дискуссию в сети.