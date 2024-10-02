Бронирование от мобилизации: Кабмин ввел новые правила
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Мужчин, получающих бронь, будут переводить на специальный учет
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, в частности через портал "Дия". Согласно новым правилам, бронь могут получить граждане, состоящие на персональном военном учете в государственных органах, предприятиях или учреждениях.
Об этом говорится в постановлении № 1125 от 1 октября 2024 года. Правительство также обновило требования к информации, которая должна содержаться в таких списках, добавив новые данные:
- реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
- военно-учетная специальность;
- дата уточнения военно-учетных данных.
При условии положительных результатов проверки в Реестре военнообязанных и наличия военно-учетных документов военнообязанный автоматически переводится на специальный военный учет на срок, определенный законодательством, когда военнообязанный:
- состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
- уточнил данные о пребывании военном учете;
- не находится в розыске.
Напоминаем, что на продолжающийся в октябре период мобилизации право на бронь имеют отдельные работники, привлеченные к обеспечению государственной и экономической безопасности. Среди них:
- все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но более 50% от количества военнообязанных работников;
- работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ДБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;
- сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказ);
- работники учреждений, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
Ранее "Телеграф" писал, нужно ли забронированным мужчинам проходить ВВК. Информация о броне отображается в "Резерв+".