Бронирование от мобилизации: Кабмин ввел новые правила

Мужчин, получающих бронь, будут переводить на специальный учет

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, в частности через портал "Дия". Согласно новым правилам, бронь могут получить граждане, состоящие на персональном военном учете в государственных органах, предприятиях или учреждениях.

Об этом говорится в постановлении № 1125 от 1 октября 2024 года. Правительство также обновило требования к информации, которая должна содержаться в таких списках, добавив новые данные:

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата уточнения военно-учетных данных.

При условии положительных результатов проверки в Реестре военнообязанных и наличия военно-учетных документов военнообязанный автоматически переводится на специальный военный учет на срок, определенный законодательством, когда военнообязанный:

состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании военном учете;

не находится в розыске.

Напоминаем, что на продолжающийся в октябре период мобилизации право на бронь имеют отдельные работники, привлеченные к обеспечению государственной и экономической безопасности. Среди них:

все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но более 50% от количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ДБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказ);

работники учреждений, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли забронированным мужчинам проходить ВВК. Информация о броне отображается в "Резерв+".