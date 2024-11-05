Ресурс — есть, но… Замкомбрига объяснил, чего не хватает мобилизации в Украине

Почти три года бойцы на переднем крае делают невозможным

В конце третьего года полномасштабной войны с РФ в Украине нет концепции мобилизации, которая охватывала бы все способы пополнения армии, но и давала бы военнообязанному возможность получить отсрочку или бронирование при наличии оснований для них.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" объяснил заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Пора депутатам сделать невозможное: замкомбрига Третьей штурмовой об экономическом бронировании, плане победы и угрозе КНДР".

— Мы сегодня видим очень много определенных проектов и инициатив по мобилизации. Например, мобилизуем бывших заключенных, бывших военнослужащих, вводим бронирование для тех, кого нужно оставить по гражданским делам, чтобы они помогали развиваться нашей стране, — говорит боевой офицер.

По его мнению, это только отдельные инициативы.

— Нет концепции, понимания: нам нужно столько-то людей, нужен такой-то формат мобилизации. Сегодня все завуалировано в отдельные оторванные друг от друга объекты. Поэтому на сегодняшний день мобилизация провалена, — говорит Родион Кудряшов.

По его словам, сейчас очень важно работать именно в направлении концепции мобилизации.

— Все это время уже около трех лет военнослужащие на переднем крае делают невозможное возможным. Без ротации, без замен, с неполным составом техники, неполной амуницией и боекомплектом они выполняют боевые задачи. До сих пор они мощно держат линию обороны страны. И то же самое я хочу сказать нашим законодателям, политикам: пришло их время сделать невозможное возможным, — отмечает замкомбрига.

Он добавил, что нужно создать концепцию мобилизации и наконец-то упорядочить все эти меры.

— Мы как военные должны планировать в дальнейшем и рассчитывать на ресурс. А мобилизационный потенциал — это и есть ресурс, который поможет нам в дальнейшем держать оборону, — подытожил Родион Кудряшов.

"Телеграф" писал, что в случае продолжения войны в течение следующих двух-трех лет Украине необходимо будет ежегодно мобилизовать около 150 тысяч человек.