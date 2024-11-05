Завтра США не получат нового президента: что будет происходить после выборов

Избирательное законодательство Соединенных Штатов Америки предусматривает ряд мероприятий

От закрытия избирательных участков 5 ноября ко дню инаугурации нового президента США пройдет 2,5 месяца. За это время пройдет еще несколько этапов, которые включены в порядок выборов в США.

"Телеграф" составил календарь самых важных событий с сегодняшнего дня и до инаугурации нового главы Белого дома.

5 ноября — День выборов

Избиратели не только определят исход президентских выборов, но и сыграют решающую роль в формировании Конгресса и правительств штатов, поскольку 34 места в Сенате и все 435 мест в Палате представителей выставлены на выборы, а также на 12 губернаторских гонок. Для окончательного подсчета голосов может потребоваться несколько дней.

26 ноября — вынесение приговора Трампу

Хотя этот этап не предусмотрен процедурой выборов президентов США, в этом году эта дата тоже сыграет свою роль. Соединенные Штаты могут получить первого президента, осужденного по делу о фальсификации документов, чтобы скрыть выплаты порнозвезде. Между тем, сейчас адвокаты Трампа разрабатывают несколько тактик, с помощью которых возможно отсрочить вынесение ему приговора.

17 декабря — голосование выборщиков

Выборщики в каждом штате встречаются, чтобы проголосовать за президента и вице-президента, что регулируется законодательством штата. Выборщики подпишут, запечатают и удостоверят голоса.

25 декабря — завершение получения голосов выборщиков

В соответствии с американским законодательством, голоса выборщиков должны быть получены главой Сената (Камалой Харрис) и архивариусом до указанной даты.

3 января — созыв 119-го Конгресса

Избранные представители и избранные сенаторы будут приведены к присяге.

6 января — подтверждение результатов президентских выборов Конгрессом

Палата представителей и Сенат утвердят результаты президентских выборов 2024 года на совместной сессии, в ходе которой будут подсчитаны и суммированы избирательные сертификаты для каждого штата.

Напомним, что именно в этот день в 2020 году Капитолий был атакован сторонниками Трампа, пытавшимися остановить подсчет. По мнению Юрия Рашкина, депутата округа Рок, штат Висконсин, США, именно на это время Трамп готовит мини-восстания по всей стране с целью сорвать сертификацию выборов.

20 января — День инаугурации

Этот день завершает цепочку принятых законодательством процедур, связанных со сменой главы Белого дома. Новоизбранные президент и вице-президент США примут соответствующие присяги.

Ранее мы писали, ждать ли Украине денег до инаугурации нового президента США. По мнению американского экс-посла в Украине Уильяма Тейлора, в ближайшие два месяца Конгресс США может принять решение о дополнительном пакете поддержки Украины.