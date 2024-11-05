Демократия висит на волоске? The New Yorker оценил выборы в США

Последние месяцы были для Америки очень напряженными

Американский еженедельник The New Yorker представил обложку своего следующего выпуска. Он выйдет в понедельник, 11 ноября, после выборов президента США.

На обложке изображена картина под названием "Натянутый канат". The New Yorker пишет, что поскольку президентская гонка 2024 года близится к концу, "страна кажется все более разделенной, а демократия висит на волоске".

Отмечается, что автор картины карикатурист Барри Блитт сосредоточился на одном, с чем соглашаются все, как республиканцы, так и демократы. По его словам, предшествующие выборам месяцы были полны напряжения.

"Канатоходцы на большой высоте заставляют меня чрезвычайно нервничать. Но все это тускнеет на фоне того, как я отношусь к тому, что поставлено на карту на этих выборах", — подчеркнул Блитт.

Напомним, по мнению посла Украины в США в 2015-2019 годах Валерия Чалого, не стоит ожидать результатов выборов в США сегодня-завтра. По его словам, возможен сценарий проведения второго тура.

Ранее "Телеграф" также писал о тонкостях выборов в США, которые нужно знать. В частности, как определят победителя и когда объявят результаты.