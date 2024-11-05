Мобилизация в Украине: считается ли замена паспорта обновлением данных

Юрист рассказал о нюансе

Военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Это требование нужно было выполнить до 16 июля 2024, иначе можно получить наказание в виде штрафа.

Украинцы интересуются, считается ли смена паспорта на ID-карту как обновление данных. На этот вопрос ответил юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

По словам юриста, замена паспорта-книжечки на ID-карту, которую многие делают через ЦНАП, не является обновлением данных в понимании закона о мобилизации и воинском учете (№3633 от 11 апреля 2024 года).

"При этом, реквизиты ID карты являются информацией, которая вносится в единый реестр военнообязанных. На сегодня налажено автоматическое взаимодействие между реестром войск", — отметил Топчий.

Напоминаем, что несвоевременное обновление данных считается административным нарушением. За это грозит гражданину штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Несмотря на это, большинство людей предпочитают уплатить штраф, чем тратить время и силы на его обжалование.

Существует несколько оснований, по которым можно обжаловать наложенный штраф от ТЦК:

неправильное оформление штрафа: если в постановлении о штрафе не указаны основания для его наложения, порядок обжалования или допущены ошибки в персональных данных;

если в постановлении о штрафе не указаны основания для его наложения, порядок обжалования или допущены ошибки в персональных данных; незаконное проведение заседания комиссии: если комиссия ТЦК, которая приняла решение о штрафе, превысила свои полномочия или нарушила порядок заседания, решение можно обжаловать.

если комиссия ТЦК, которая приняла решение о штрафе, превысила свои полномочия или нарушила порядок заседания, решение можно обжаловать. вы не подлежит военному учету: если у гражданина есть законные основания для освобождения от воинского учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п.), но ТЦК этого не учел, штраф может быть обжалован;

если у гражданина есть законные основания для освобождения от воинского учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п.), но ТЦК этого не учел, штраф может быть обжалован; уважительные причины для неявки: если вы не явились в ТЦК по уважительным причинам (лечению, командировке, выполнению важных обязанностей) и имеете соответствующие документы, подтверждающие это, можно обжаловать штраф;

если вы не явились в ТЦК по уважительным причинам (лечению, командировке, выполнению важных обязанностей) и имеете соответствующие документы, подтверждающие это, можно обжаловать штраф; ошибки в документах: если в документах ТЦК содержится ошибочная информация, ставшая основанием для штрафа, это может быть основанием для его обжалования.

Также основанием для обжалования могут быть ненадлежащие действия ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК. В частности, эта норма не касается лиц, имеющих статус "непригодный".