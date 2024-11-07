В одной из областей экстренно ввели отключения света: что произошло

Над устранением проблемы работают все соответственные службы

В трех районах Житомирской области ввели аварийные отключения света 7 ноября. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за очередной атаки россиян на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили на Facebook-странице АТ "Житомироблэнерго". Там пока не указали, сколько жители этих районов проведут без света в четверг.

"В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что над устранением повреждений работают все соответственные службы. Дополнительную информацию по мере ее поступления обещают сообщать на официальной странице.

Стоит напомнить, что в ночь на 6 ноября россияне атаковали Украину двумя авиационными ракетами и 63 "шахедами". В Житомирской области работали Воздушные силы ВСУ. Также в ночь на 5 ноября в Житомирской области были слышны звуки взрывов — работали силы противовоздушной обороны по вражеским дронам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Алексей Кучеренко рассказал, от чего будут зависеть отключения света этой зимой в Украине.