В каких городах Украины графики отключений могут ввести даже в "плюс" и без обстрелов

Данные эксперта говорят, что ситуация с электричеством по стране будет зависеть от средней температуры воздуха и российских ударов

Графиков отключений света этой зимой вряд ли смогут избежать все города Украины. Электричества может не быть даже без морозов и новых обстрелов.

Такое мнение в эфире "Новини.LIVE" высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ситуация с электричеством по стране будет зависеть от средней температуры воздуха и российских ударов по энергетике.

"Я, например, не уверен, что всем регионам Украины удастся пройти без отключений даже если температура воздуха буде выше ноля, а ударов РФ не будет", — говорит он.

Геннадий Рябцев отметил, что под наибольшей угрозой находятся прифронтовые области, где энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

"Есть Харьков, Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса, Днепр — города, которые уже больше всего пострадали от ударов по энергообъектам и могут еще пострадать", — считает Рябцев.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на рост потребления электричества из-за снижения температуры, система работает стабильно и готова к зиме. Но это может измениться.