В одній із областей екстрено ввели відключення світла: що сталося

Над усуненням проблеми працюють усі відповідні служби

У трьох районах Житомирської області запровадили аварійні відключення світла 7 листопада. Такі заходи довелося застосувати через чергову атаку росіян на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили на Facebook-сторінці АТ "Житомиробенерго". Там поки що не вказали, скільки мешканці цих районів проведуть без світла у четвер.

"У зв’язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над усуненням ушкоджень працюють усі відповідні служби. Додаткову інформацію з її надходженням обіцяють повідомляти на офіційній сторінці.

Варто нагадати, що в ніч проти 6 листопада росіяни атакували Україну двома авіаційними ракетами та 63 "шахедами". На Житомирщині працювали Повітряні сили ЗСУ. Також у ніч на 5 листопада на Житомирщині було чути звуки вибухів — працювали сили протиповітряної оборони по ворожих дронах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Олексій Кучеренко розповів, від чого залежатимуть відключення світла цієї зими в Україні.