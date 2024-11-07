"Будем разбираться": Стерненко объявили в розыск, он уже отреагировал

О своем статусе активист узнал не от правоохранителей, а от пропагандистских СМИ, которые уже разнесли эту информацию

Украинского волонтера и блогера Сергея Стерненко якобы объявили в розыск из-за неявки в Территориальный центр комплектования. Сам он предполагает, что єто может быть месть за армейской системы за критику и призывы провести реформу в армии.

Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что узнал о таком статусе не от правоохранителей, а от подсанкционных в Украине СМИ.

"Якобы в розыск подал меня Приморский территориальный центр комплектации, переслал документ в полицию, а полиция уже предупредила не меня, а россиян и агентуру. Прекрасные союзники", — рассказал Стерненко.

Он добавил, что в приложении "Резерв+" не указано, что он в розыске. При этом, повестку ему отправили в Одессу, откуда волонтер переехал 6 лет назад. Еще весной этого года он указал в "Резерв+" свой адрес в Киеве, однако по нему ничего не приходило. Выходит, что повестка ни пришла ни на один из этих адресов.

"Отдельный сюр – в день якобы объявления в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день еще на одной. Словом, вел себя как скрывающийся, ага. Будем разбираться с этой увлекательной ситуацией. Но уже есть основания полагать, что это может быть привет от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные", — объяснил Стерненко.

Также он предположил, что таким образом кто-то хочет остановить поставки дронов в войска и проекты по уничтожению российских разведывательных и ударных БПЛА.

"На сегодняшний день мы с вами помогли войску на 2.9 млрд грн. Часть этих средств ушла на 115 тысяч дронов. Уничтожено огромное количество россиян и техники, сбито 386 БПЛА. Продолжаем работу по развитию технологий для войска. Но сам факт ливней из-за россиян и агентуры – показателен. Палитесь, господа", — подытожил волонтер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат рассказала, как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК или нет.