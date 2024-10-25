Как проверить, что вы в розыске ТЦК: ресурсы и ссылки

Если в приложении пишет "в розыске", то это необязательно так

Проверить, находится ли военнообязанный в розыске ТЦК и СП можно в приложении "Резерв+". Также это можно сделать с помощью специального онлайн-сервиса на сайте Министерства внутренних дел.

Однако следует учесть, что информация на этом сайте может быть неполной или обновляться с задержкой. Об этом рассказала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк в интервью "Главреду".

Адвокат отметила, что сервис на сайте МВД может не содержать актуальных данных в режиме реального времени. Поэтому человек, проверяя себя через этот ресурс, может не увидеть свою фамилию в разыскиваемых списках, хотя сведения в базу будут внесены.

"Попробовать проверить можно, но стопроцентной гарантии в точности результата поиска нет", — говорит Карплюк.

Для более точных результатов, по ее словам, следует обратиться к адвокату, который может направить официальный запрос и получить актуальную информацию непосредственно от органов полиции.

Приложение "Резерв+" также отображает информацию о статусе розыска, но это не всегда означает официальный розыск полицией.

"При этом, если в мобильном приложении "Резерв+" указано, что лицо "в розыске", то это не обязательно уже розыск органами полиции. Возможен определенный промежуток времени между тем, как внесли данные в ТЦК в их базу данных (Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег"), и пока данные о розыске подали правоохранителям. Но одна база данных со временем все равно догоняет другую", — объяснила адвокат.

Напоминаем, что записи о розыске в реестре военнообязанных "Оберег" проставляются, если призывник или военнообязанный нарушает правила военного учета.

В частности, мужчина может нарваться на неприятности после:

неявки по повестке для уточнения учетных данных;

игнорирование направления на военно-врачебную комиссию.

Также часто мужчины, не проходящие плановые осмотры ВВК или уклоняющиеся от военного учета, автоматически попадают в базу лиц в розыске. Наличие записи о розыске означает, что военнообязанный может быть принудительно доставлен в ТЦК для составления административного протокола.

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