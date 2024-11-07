"Будемо розбиратися": Стерненка оголосили в розшук, він уже відреагував

Про свій статус активіст дізнався не від правоохоронців, а від пропагандистських ЗМІ, які вже рознесли цю інформацію

Українського волонтера та блогера Сергія Стерненка нібито оголосили у розшук через неявку до Територіального центру комплектування. Сам він припускає, що це може бути помста за армійську систему за критику та заклики провести реформу в армії.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що дізнався про такий статус не від правоохоронців, а від підсанкційних в Україні ЗМІ.

"Нібито у розшук мене подав Приморський територіальний центр комплектації, переслав документ у поліцію, а поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Прекрасні союзники", — розповів Стерненко.

Він додав, що у додатку "Резерв+" не зазначено, що він у розшуку. При цьому повістку йому відправили до Одеси, звідки волонтер переїхав 6 років тому. Ще навесні цього року він вказав у "Резерв+" свою адресу в Києві, проте нічого не приходило. Виходить, що повістка не прийшла на жодну з цих адрес.

"Окремий сюр — у день нібито оголошення в розшук я перебував на зустрічі в Міноборони. Через день ще на одній. Словом, поводився, як ховається, ага. Розбиратимемося з цією захоплюючою ситуацією. Але вже є підстави вважати, що це може бути привіт. від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові", — пояснив Стерненко.

Також він припустив, що таким чином хтось хоче зупинити постачання дронів у війська та проєкти зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА.

"Станом на сьогодні ми з вами допомогли війську на 2.9 млрд грн. Частина цих коштів пішла на 115 тисяч дронів. Знищено величезну кількість росіян і техніки, збито 386 БПЛА. Продовжуємо роботу над розвитком технологій для війська. Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий. Палитесь, панове", — підсумував волонтер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат розповіла, як перевірити, чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК, чи ні.