Что делать, если представители ТЦК забирают паспорт или другие документы

В некоторых случаях нужно обращаться в полицию

Сотрудники территориальных центров комплектования имеют ограниченное право изымать документы у военнообязанных граждан. Они могут изъять только военно-учетные документы.

Паспорт, водительские права и другие документы не подлежат изъятию. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

Представители ТЦК могут забрать исключительно военно-учетные документы , такие как:

военный билет;

приписное свидетельство;

временное удостоверение военнообязанного;

другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.

Юрист отмечает, что сотрудники военкомата не имеют права изымать документы, не относящиеся к военному учету, такие как паспорт, водительское удостоверение или банковские карты и т.д.

"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", — отмечает юрист.

Что делать в случае незаконного изъятия документов

Адвокат Дмитрий Франчук предлагает следующий алгоритм действий в случае незаконного изъятия документов:

Спросить основания для изъятия документов. Адвокат советует сначала спросить у сотрудника ТЦК, на каком именно основании он изымает документы. Необходимо потребовать показать правовой акт, приказ или другие документы, подтверждающие законность этих действий. Это поможет выяснить, действуют ли представители ТЦК в рамках своих полномочий.

Адвокат советует сначала спросить у сотрудника ТЦК, на каком именно основании он изымает документы. Необходимо потребовать показать правовой акт, приказ или другие документы, подтверждающие законность этих действий. Это поможет выяснить, действуют ли представители ТЦК в рамках своих полномочий. Записать разговор или сделать видео. Если есть возможность, следует записать разговор или снять на видео процесс извлечения документов. Такая запись может стать важным доказательством, если дело дойдет до суда. Это также может помочь доказать факт незаконного изъятия документов.

Если есть возможность, следует записать разговор или снять на видео процесс извлечения документов. Такая запись может стать важным доказательством, если дело дойдет до суда. Это также может помочь доказать факт незаконного изъятия документов. Обратиться в полицию. При незаконном изъятии документов необходимо немедленно подать заявление в полицию. Заявление должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями, а лицо, у которого были изъяты документы, имеет право получить выписку из реестра о регистрации заявления.

При незаконном изъятии документов необходимо немедленно подать заявление в полицию. Заявление должно быть зарегистрировано в соответствии с требованиями, а лицо, у которого были изъяты документы, имеет право получить выписку из реестра о регистрации заявления. Жалоба в прокуратуру или суд. Если полиция не реагирует или ситуация требует дополнительных действий, адвокат советует подать жалобу в прокуратуру или суд. Это может быть необходимо для того, чтобы отстоять свои права и требовать возвращения документов.

Если полиция не реагирует или ситуация требует дополнительных действий, адвокат советует подать жалобу в прокуратуру или суд. Это может быть необходимо для того, чтобы отстоять свои права и требовать возвращения документов. Обратиться в правозащитные организации. Если дело становится сложнее или требует дополнительной поддержки, важно обратиться в правозащитные организации. Они могут предоставить дополнительную юридическую помощь и поддержку, а также способствовать огласке случаев нарушения прав.

Франчук добавил, что все действия должны происходить в рамках закона, а нарушение прав граждан недопустимо.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вас доставляют в ТЦК, в котором вы не стоите на воинском учете. Юрист советует внимательно ознакомиться со всеми документами перед подписанием.