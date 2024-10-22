Данные в "Резерв+" и военном билете не совпадают: что делать в таком случае

Электронный имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный

В этом году в Украине был введен новый формат военно-учетного документа, а именно электронный. Его можно просмотреть в приложении "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы. UA" объяснил, что делать в случае несоответствия между данными в бумажном военном билете и информацией в "Резерв+" . По его словам, гражданину необходимо обратиться в территориальный центр комплектования для корректировки данных в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, военнообязанные могут исправить неточности в своих данных через электронный кабинет призывника "Оберег".

Следует отметить, что электронный военный билет, который можно создать в приложении "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный. Наличие QR-кода обеспечивает удобную и быструю проверку подлинности документа сотрудниками полиции или ТЦК и СП по телефону.

Напоминаем, что сгенерировать военный билет в мобильном приложении можно в несколько кликов:

зайти в "Резерв+" и обновить данные;

получить документ с QR-кодом. Для этого нужно нажать на три точки у документа;

выбрать "скачать PDF";

сохранить файл документа на Google Drive или отправить себе на почту или в мессенджер;

распечатать.

Соответственно действующему законодательству срок действия военно-учетного документа в электронной форме, используемый в "Резерве+", будет составлять не более одного года с момента его создания. То есть, обновлять военный билет онлайн придется раз в год.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам, которые до сих пор не обновили данные в ТЦК. Военкомат может обратиться в полицию, чтобы разыскать нарушителей.